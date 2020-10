O PIB em Portugal e na UE e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

Um dia após os EUA terem revelado a maior subida de sempre em cadeia no PIB é a vez da Europa mostrar como se comportou a economia no terceiro trimestre. Será a oportunidade para avaliar até que ponto os meses de acalmia na pandemia, apesar do início da segunda vaga ainda em setembro, permitiram alguma recuperação. O Eurostat divulga ainda os dados do desemprego em setembro e da inflação em outubro para os vários Estados-membros da UE.