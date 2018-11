O que está a pressionar a bitcoin?

A bitcoin está sob pressão. A moeda virtual está a cair há nove dias consecutivos, acumulando perdas superiores a 30%. A jornalista Rita Atalaia explica quais os motivos que estão a levar a bitcoin a afundar e a arrastar consigo as outras divisas digitais, assim como as acções de empresas no Japão e na Coreia do Sul.