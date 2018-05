O que vai mudar nos créditos com a Euribor negativa?

Pode ser criada uma bolsa de juros

Esta nova legislação pretende clarificar como é que os bancos devem proceder quando a média mensal da Euribor for tão negativa que anula o valor do "spread" e resulta numa taxa de juro final global com valores negativos. Nestes casos, estes valores negativos devem ser deduzidos ao capital em dívida na prestação futura. O banco pode optar por constituir um crédito de juros a favor do cliente equivalente aos valores negativos que forem apurados a deduzir aos juros futuros, a partir do momento em que estes assumam valores positivos. Os juros devem ser abatidos ao crédito até à sua extinção.





Regras aplicam-se a todos os contratos

Estas novas regras serão aplicadas a todos os contratos de crédito à habitação, os actuais e os novos, "não sendo necessária a alteração das respectivas cláusulas contratuais". Mas não terá efeitos retroactivos. Ou seja, não terá em conta o período de três anos de valores negativos da Euribor.





Dez dias para rever o indexante

Dez dias após a entrada em vigor desta legislação, os bancos devem proceder à revisão do valor do indexante para determinar se a taxa de juro final global assume valores negativos.