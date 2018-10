O segredo das criptomoedas: volumes multibilionários suspeitos

Há quatro meses, a BitForex era apenas uma das muitas bolsas desconhecidas que ofereciam aos utilizadores a possibilidade de negociar criptomoedas como a bitcoin. Hoje, a plataforma com sede em Singapura regista regularmente transacções diárias superiores a 5 mil milhões de dólares - um volume quase igual ao da Bolsa de Londres, que tem 217 anos.

Como é que a BitForex - e outras start-ups como ela - se expandiram tão rapidamente apesar da forte queda dos preços dos activos digitais e da desaceleração da actividade em lugares mais consolidados?

Muitos participantes do mercado dizem suspeitar que essas bolsas de crescimento rápido estejam a oferecer incentivos que encorajam os utilizadores a inflacionar os volumes ou não estão a fazer o suficiente para impedir práticas de abuso nas suas plataformas.

Luz vermelha na BitForex: o volume reportado é de longe o maior entre as 219 plataformas monitorizadas pela CoinMarketCap.com, apesar de o tráfego no seu site representar uma pequena fracção do da maioria das outras bolsas.

Para os investidores individuais atraídos por bolsas com volumes inflacionados, o risco é que, se venderem os activos, receber o valor completo da venda com as taxas prevalentes no mercado pode ser muito mais difícil do que os números sugerem.

Dúvidas sobre a integridade dos criptomercados dissuadiram alguns gestores profissionais de investir em moedas virtuais e levaram os órgãos reguladores a analisar as bolsas mais de perto, apesar de algumas fazerem grandes esforços para evitar manipulações.

Algumas bolsas dirão "todos fazem isto, então eu também faço", afirmou Neil Woodfine, ex-executivo de criptobolsas que actualmente dirige a Clavestone, um serviço de gestão de senhas da bitcoin. "Os novos traders receberão um ‘feedback’ muito rapidamente ao interagir com o mercado em operações que não estão a ser executadas pelo preço que desejam."

Mineração de transacções

O "trading" disparou na BitForex por causa do chamado sistema de mineração de transacções da bolsa, revelou Garrett Jin, vice-presidente da BitForex, em resposta por e-mail a perguntas.

A mineração de transacções, também conhecida como mineração de operações, é uma prática controversa. Na BitForex, os utilizadores ganham o equivalente a 1,20 dólares em tokens digitais emitidos pela bolsa por cada dólar que pagam em taxas de transacção. É um sistema que, segundo os críticos, está feito sob medida para encorajar o "wash trading" - prática na qual um trader ou uma equipa de traders compra e vende o mesmo activo várias vezes para inflacionar a actividade do mercado.

Se as moedas distribuídas pela BitForex conservarem o seu valor, os clientes podem efectivamente ganhar dinheiro grátis usando programas automatizados, conhecidos como "bots", para fazer swaps constantes de criptomoedas entre contas controladas por eles. (Nem todas as bolsas com mineração de operações oferecem reembolsos superiores ao valor das taxas de comissão pagas pelos clientes).

Bolsas que oferecem ou já ofereceram incentivos semelhantes à mineração de transacções, como a DOBI Trade, a FCoin, a CoinSuper e a CoinBene, não responderam a questões feitas pela Bloomberg.

"Volumes falsos são, infelizmente, muito comuns no actual ecossistema de criptobolsas", afirmou Jim Bai, CEO da EverMarkets Exchange. "A indústria vai amadurecer, é claro. Quando isso ocorrer, bolsas mais legítimas surgirão e fornecerão incentivos estruturais reais e benéficos suficientes para que as pessoas não sejam induzidas a operar em lugares questionáveis. Será um mercado mais saudável."

(Texto original: Crypto's Open Secret: Multibillion-Dollar Volume Is Suspect)