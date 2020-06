O "sell off" nas bolsas e 4 outras coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira as atenções vão continuar centradas nas bolsas e no petróleo, que ontem sofreram verdadeiras derrocadas. Por cá, o INE divulga os dados da inflação de maio.

PSI-20 cai quase 3% em dia de "sell off" nas bolsas

A bolsa portuguesa fechou em terreno negativo pela sexta sessão consecutiva, o que representa o ciclo de quedas mais prolongado desde o início de março, numa sessão marcada por quedas violentas nas principais bolsas mundiais, devido às previsões pessimistas da Reserva Federal e receios de uma segunda vaga de covid-19 em alguns estados dos Estados Unidos.





O PSI-20 desceu 2,84% para 4.356,08 pontos, sofrendo a perda mais acentuada desde 14 de maio – que colocou o índice português em mínimos de 29 de maio. Nas restantes bolsas europeias as descidas foram ainda mais pronunciadas, com o Stoxx600 a recuar perto de 4% - na queda mais acentuada desde 23 de março. Em Wall Street os principais índices também registam perdas significativas, na ordem dos 6%.





Petróleo afunda mais de 10% nos EUA

Os preços do petróleo afundaram ontem, pressionados pelo forte aumento das reservas norte-americanas de crude e pelo facto de a Reserva Federal ter estimado que a economia dos EUA pode encolher 6,5% este ano e que o desemprego pode atingir os 9,3%.

O West Texas Intermediate, "benchmark" para os Estados Unidos, mergulhava ao final do dia 9,62% para 35,79 dólares por barril, a sua maior queda diária desde 27 de abril (quando afundou 28%), depois de ter chegado a recuar mais de 10% durante a sessão. Já o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, perdia 8,32% para 38,26 dólares, a maior desvalorização desde 21 de abril.

A Baker Hughes, fornecedora norte-americana de serviços a campos petrolíferos, divulga hoje o relatório semanal sobre o número de plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos. Este é um indicador seguido com atenção pelos investidores no mercado petrolífero, especialmente do outro lado do Atlântico.





INE divulga dados da inflação

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quarta-feira o índice de preços no consumidor, em maio, bem como o índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas nos serviços, em abril.