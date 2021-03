O "travão" no desconfinamento alemão e mais 4 coisas que precisa saber para começar o dia

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, inicia uma visita de dois dias à China. A incursão diplomática de Moscovo surge numa altura em que as relações da Rússia com os EUA estão mais tensas, após o presidente norte-americano, Joe Biden, ter apelidado Vladimir Putin de "assassino". Também as relações entre Pequim e Washington atravessam alguma tensão.