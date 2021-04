Oito cotadas do PSI-20 subiram mais de 10% no trimestre. Veja as que se destacaram e como foi a evolução

43,4%

Valorização

Os CTT foram a cotada que mais subiu no primeiro trimestre do ano. A empresa de correios escalou 43,4%, animada pela expectativa de recuperação de resultados, depois dos números do último trimestre de 2020 evidenciarem uma "tendência de recuperação", segundo os analistas. Os CTT fecharam o exercício de 2020 com lucros de 16,7 milhões de euros, menos 42,9% % face aos 29 milhões registados no ano anterior, no entanto para 2021, a empresa espera "apresentar um crescimento de um dígito elevado no que se refere aos rendimentos operacionais, EBITDA a crescer dois dígitos".