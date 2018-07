As elevadas temperaturas que se têm verificado um pouco por todo o mundo fazem-se notar nos mercados das matérias-primas e da energia. Estão a falhar as produções de trigo e algodão, bem como as de energia nuclear, renovável e fóssil.

A onda de calor que tem assolado regiões da América do Norte, Europa e Ásia, que chegou a provocar seca em algumas áreas, tem causado aumentos no preço de algumas matérias-primas, como o algodão e o trigo, além de fazer "curto-circuito" com a produção de electricidade.A seca nos campos do Estado norte-americano do Texas e na Rússia tem ditado, respectivamente, as quebras de produção no algodão e no trigo. Paralelamente, as águas dos rios franceses não conseguem arrefecer os reactores nucleares e abalam a produção francesa de energia.No mercado da energia, a francesaEntre as renováveis, só a energia solar vive um bom momento. Contudo, esta fonte não é suficiente para compensar as perdas nas eólicas: só na Alemanha, a produção caiu para um terço da média anual nos últimos dez dias. Espanha, Itália, Reino Unido, Dinamarca e Suécia vivem a mesma tendência.Enquanto a energia é abalada na Europa, do outro lado do Atlântico os texanos requerem cada vez mais energia para enfrentar a vaga de calor: as temperaturas atingiram máximos de 93 anos na semana passada.Para os agricultores, os danos ultrapassam o desconforto físico: a produção de algodão está severamente danificada. Praticamente metade da produção está em má ou muito má condição, dizem os dados do Governo.APara além das oscilações ao nível dos recursos, a Bloomberg relembra outros custos que advêm das mudanças de temperatura. Recentemente, assistiram-se a inundações no Japão e Laos, enquanto Atenas viu arder vários quilómetros, em incêndios que já tiraram a vida cerca de 80 pessoas.