Ondas de choque multiplicam-se pelo sistema financeiro global

A falência do Silicon Valley Bank (SVB) na sexta-feira levou à queda do Signature Bank, ligado às criptomoedas. Ambos seguiram-se ao banco cripto Silvergate dias antes. A falência de três bancos nos EUA em dias levou Joe Biden a dirigir-se à nação para garantir a robustez do sistema. O impacto fez-se sentir na Europa, mesmo após o líder do Eurogrupo ter esclarecido que a exposição é limitada. O braço britânico do SVB acabou por ser comprado pelo HSBC por uma libra e o regulador alemão congelou os ativos no país. Pelo meio fica uma confusão com um banco indiano, o SVC, que veio a público esclarecer que não tinha nada a ver com o (quase) homólogo.

