OPA dos chineses à EDP no "ranking" das 10 maiores do mundo em 2018

A oferta preliminar de aquisição da CTG sobre a totalidade do capital da EDP colocou Portugal no "top" dos negócios anunciados a nível global, em 2018. O montante envolvido no negócio supera os 23 mil milhões de euros. Trata-se da oitava maior operação, este ano.