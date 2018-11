Opções sobre acções do aeroporto de Zurique geram ganhos de 10.000%

As opções de venda sobre acções da Flughafen Zurich, empresa que gere o aeroporto de Zurique, geraram um lucro inesperado esta segunda-feira, já que a forte queda das acções atirou o valor do derivado para um ganho potencial de 10.000%.

Estas opções de venda das acções da Flughafen Zurich estavam prestes a chegar à maturidade e o seu valor estava próximo de zero, pelo facto de o preço de exercício estar distante da cotação.

Contudo, a queda acentuada da cotação das acções fez o valor das opções de venda disparar quase 100 vezes, refere a Bloomberg. Quem comprou estas "put options" pode assim ganhar cerca de 10.000%, diz a agência de notícia, assinalando que no pólo oposto estão os detentores de opções de compra da Flughafen Zurich.

Dado que este produto financeiro é altamente alavancado, as perdas nas opções de compra são de 94% só na sessão de hoje. Uma perda que pode chegar a 100% e é bem mais acentuada do que a desvalorização das acções. A cotação do aeroporto de Zurique chegou a desvalorizar 19,15%, na queda diária mais acentuada desde 2003.

A queda das acções surge depois de a empresa ter anunciado que as medidas anunciadas pelo regulador dos aeroportos iriam implicar uma redução das receitas em 150 milhões de francos suíços, ou 25%. A Flughafen Zurich classificou a medida de "incompreensível" e por isso vai contestar.