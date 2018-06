A OPEP chegou a acordo esta sexta-feira, 22 de Junho, para que a produção entre os seus membros aumente em um milhões de barris diários a partir de Julho.





Ainda assim, na prática, o aumento será de perto de 600 mil barris por dia, uma vez que alguns países não têm capacidade para produzir mais, revela a Reuters que cita uma fonte próxima do processo.

Os membros da OPEP estão reunidos em Viena até sábado e já se previa que fosse anunciado um aumento de produção.



Chegou-se mesmo a falar na possibilidade de os países poderem anular o corte de produção em vigor desde Janeiro de 2017, de 1,8 milhões de barris diários - acordo do qual fazem parte outros grandes produtores de fora do cartel, como a Rússia.

O petróleo está a reagir em alta pelo facto de o corte de produção ser inferior ao antecipado, com o barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, a subir 2,63% para 74,97 dólares, e o West Texas Intermediate (WTI) a apreciar 2,35% para 67,08 dólares. As cotações já estiveram a subir mais de 3%.





Apesar de a redução de produção que tem vigorado nos últimos 18 meses ser de 1,8 milhões de barris por dia, os inesperados cortes por parte da Venezuela, Líbia e Angola fizeram com que haja menos 2,8 milhões de barris diários nos últimos meses.



"O aumento acordado será suficiente por agora, mas não no quarto trimestre, altura em que se terá de lidar com uma diminuição das exportações iranianas e venezuelanas", comentou à Reuters o principal estratega petrolífero da S&P Global, Gary Ross.



Ou seja, os 600 mil barris diários de redução efectiva acabarão por não se revelar suficientes, daí que as cotações estejam também a ganhar terreno.



"Não há muita capacidade adicional no mundo. Se perdermos um milhão de barris por dia da produção da Venezuela e do Irão no quarto trimestre, onde iremos buscar todos esses barris? Os preços altos vão manter-se", considera Gary Ross.