OPEP+ acorda prolongar corte da produção por mais um mês

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (OPEP+, onde se inclui a Rússia) acordaram este sábado o prolongamento do atual nível de cortes da produção por mais um mês, até ao final de julho, de acordo com um "draft" a que a Reuters teve acesso.



Apesar da proposta de acordo ainda não ter sido votada, a decisão já está tomada, tendo todos os países aceitado as condições, refere a agência noticiosa.



O cartel irá manter a redução de 9,7 milhões de barris diários até final do próximo mês, em vez de aligeirar o corte para 7,7 milhões de barris a partir de 1 de julho, como inicialmente previsto.



Adicionalmente, vários países, incluindo o Iraque e a Nigéria, comprometeram-se a implementar na íntegra os limites à produção e proceder a reduções adicionais entre julho e setembro para compensar o incumprimento dos limites definidos para maio e junho, referem delegados da reunião citados pela Reuters.



O acordo constitui um triunfo para a Arábia Saudita e Rússia, que têm vindo a pressionar outros membros do grupo a cumprirem com os limites acordados.



O preço do petróleo Brent, de referência para Portugal, registou a sexta semana consecutiva de ganhos em Londres, tendo mais do que duplicado o seu preço face a abril e cotando nos 42,30 dólares por barril.