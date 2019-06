OPEP alerta que tensões comerciais estão a penalizar a procura por petróleo

O cartel reviu ligeiramente em baixa as estimativas para o consumo no conjunto do ano, avisando que as tensões comerciais estão a penalizar a procura.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reviu em baixa as estimativas para o consumo desta matéria-prima no primeiro trimestre, e alertou que as tensões comerciais estão a penalizar a procura, o que coloca desafios ao mercado.





O cartel, que deverá reunir-se nas próximas semanas para definir os seus níveis de produção para o segundo semestre, avançou no seu relatório mensal, divulgado esta quinta-feira, que a procura aumentou em menos de 1 milhão de barris por dia no primeiro trimestre, depois de já ter cortado as suas estimativas em cerca de 20%.