A OPEP - Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados liderados pela Rússia concordaram esta quinta-feira, dia 5 de dezembro, em alargar o corte de produção de petróleo, que pode chegar aos 1,7 milhões de barris por dia, naquela que poderá ser a maior redução na oferta da década.

O ministro da Energia da Rússia, Alexander Novak, disse que um comité de ministros do setor energético, incluindo o próprio e o congénere da Arábia Saudita, recomendou ao cartel petrolífero expandir o corte de produção coletivo em 500 mil barris por dia, para 1,7 milhões de barris.

Os maiores produtores de petróleo do mundo estão reunidos em Viena, na Áustria, com o objetivo de decidir o plano estratégico para os próximos anos. A decisão foi de acordo com as expectativas iniciais e o grupo vai aumentar os cortes de produção de petróleo a nível global, para impulsionar os preços.





(Notícia em atualização)