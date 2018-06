Do lado da oferta, a OPEP estima que a produção dos seus concorrentes, de outros petróleos e de gases não convencionais totalizará 66,10 milhões de barris por dia, mais 3,09% do que em 2017.



Em relação à sua própria produção, a OPEP, com sede em Viena, prevê que poderá colocar no mercado em média 32,7 milhões de barris por dia, pouco menos de 1% dos níveis de 2017.



Mesmo assim, os autores do relatório indicam que numerosas incertezas abrem a possibilidade para a procura ser maior.



A produção conjunta dos 14 Estados-membros da OPEP continuou a crescer em Maio e alcançou, segundo fontes externas à organização, 31,869 milhões de barris por dia, abaixo do limite máximo de 32,5 milhões fixado no final de 2016 num acordo da OPEP com outros produtores para reduzir a oferta e o excesso de oferta que naquela altura estava a fazer cair os preços.



A Venezuela é, de novo, um dos sócios que deverá ver a produção baixar, desta vez 2,7% para 1,392 milhões de barris por dia, segundo estima a OPEP.



Com esta estimativa da OPEP, as extracções de petróleo da Venezuela caíram em termos acumulados 21% desde o último trimestre de 2017.



A situação do mercado petrolífero mudou e os preços do petróleo, como sublinha o relatório da OPEP, estão nos valores mais altos desde 2014.



O relatório também indica que as reservas de petróleo nos países mais ricos, e que mais consomem, caíram em Abril para 2.811 milhões de barris, menos 8% do que quando o acordo de corte da produção foi aprovado.

