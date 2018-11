OPEP prestes a mudar de estratégia. Petróleo inverte e já sobe mais de 1,5%

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) deverá mudar, de forma abrupta, a sua estratégia. Depois de seis meses de aumentos consecutivos de produção, os membros do cartel estarão a preparar-se para a cortar. Os membros da OPEP estarão reunidos este fim-de-semana em Abu Dhabi para discutir precisamente a possibilidade de reduzir a produção já no próximo ano.

Os membros do cartel estão preocupados com o aumento das reservas, que tem sido constante e feito descer os preços do petróleo. É que mesmo as sanções dos EUA ao Irão, com o objectivo de reduzir a zero as exportações de petróleo deste país, acabam por não estar a ter tanto impacto no mercado como se previa. A aliviar a pressão poderá estar o facto de os EUA terem concedido isenção a oito países, entre os quais a China, a Índia e a Turquia.

Os preços da matéria-prima estão a reagir, subindo mais de 1,5% em Londres e em Nova Iorque. O barril do Brent, referência para Portugal, está a apreciar 1,64% para 73,31 dólares, recuperando de mínimos de Agosto.



Antes desta notícia os preços do petróleo estavam a recuar pela oitava sessão consecutiva, o que representava o ciclo de quedas mais longo desde 2014.





A Bloomberg realça que se se confirmar esta decisão, a OPEP muda radicalmente de postura, já que, por regra, tem uma abordagem de maior estabilidade.