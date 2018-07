Tendo em conta estes dados, a OPEP conclui que a quantidade que estão a produzir é suficiente para responder às próprias necessidades. Situação que pode alterar-se dada a crise económica na Venezuela ou com as sanções dos EUA ao Irão.

Estas novidades poderão reacender o debate que tem existido entre os países da OPEP, que se debruçam sobre possíveis aumentos na produção. O maior produtor, a Arábia Saudita, quer aumentar o número de barris, respondendo às exigências de Trump para moderar os preços. Do lado oposto está a voz do Irão que, face às sanções impostas por Washington àqueles que comprem petróleo com origem neste país, interpreta aumentos da produção como uma traição.

De acordo com as primeiras previsões detalhadas do cartel para 2019, o aumento das reservas nos EUA, isoladamente, deverão ser suficientes para cobrir a procura extra a nível mundial. O país de Trump será responsável por cerca de três quartos da expansão da oferta da matéria-prima no globo.