OPEP prolonga cortes de produção de petróleo por nove meses

Já era dado como certo que os países produtores de petróleo tinham um acordo fechada para prolongar os cortes de produção da matéria-prima. Faltava conhecer o período, que sabe-se agora foi fixado em nove meses.

De acordo com delegados presentes na reunião que decorre em Viena, os membos da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) chegaram esta segunda-feira a acordo para manter as quotas de produção vigentes por mais nove meses.

Vingou assim a recomendação do Comité Ministerial Conjunto de Acompanhamento (JMMC), que recomendava o prolongamento dos cortes até ao final do primeiro trimestre de 2020.





Segundo tinha já dito o ministro da Energia da Arábia Saudita, a maioria dos membros do cartel era favorável a uma extensão por nove meses, embora vários países, como o Irão e a Argélia, fossem mais favoráveis a um prolongamento de apenas seis meses.

O corte de produção que foi firmado em novembro de 2016 e que vigora desde janeiro de 2017 determinou a redução de 1,2 milhões de barris por dia, sendo 800 mil da responsabilidade da OPEP e os restantes 400 mil dos países aliados, como a Rússia.

O acordo fechado nesta que é a 176.ª conferência da OPEP está a provocar uma forte subida das cotações do petróleo, que atingiram máximos de cinco semanas. O WTI em Nova Iorque soma 2,07% para 59,68 dólares e o Brent em Londres valoriza 1,96% para 66,01 dólares.





Esta reunião da OPEP que decorre em Viena prossegue amanhã, embora as grandes decisões já estejam tomadas e anunciadas. Na terça-feira juntam-se grandes produtores de fora do cartel, com destaque para a Rússia, para a sexta reunião ministerial do chamado grupo OPEP+.



Os membros que não pertencem à OPEP vão ratificar este acordo amanhã. Depois de um encontro com Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro saudita, Vladimir Putin deu este fim de semana como garantido o prolongamento dos cortes de produção.



Cortes suficientes?

A ideia, com a prossecução deste acordo, é tentar manter os preços do petróleo em níveis sustentados, numa altura em que outros produtores – como os EUA – colocam mais crude no mercado. Mas bastará? Vai depender do facto de esta redução da oferta conseguir ou não compensar o "ouro negro" que escoa nos mercados por outras vias.

Ao Negócios, Bill O’Grady, diretor de estratégia de mercados da gestora de investimentos norte-americana Confluence Investment Management, considera que o grupo OPEP+ deverá, certamente, tentar compensar o aumento constante das exportações norte-americanas de crude, decidindo-se por uma nova extensão do acordo. Mas com um custo: a perda de quota de mercado.

"Por enquanto, os sauditas têm aceitado bem isso. Mas esse não era o caso há poucos anos. O comportamento passado da Arábia Saudita, e da OPEP no seu conjunto, tendia a ser o de monitorar as quotas de mercado em mercados específicos. Até à última década, sempre que a quota saudita do mercado importador norte-americano se fixava abaixo do segundo lugar, Riade aumentava a produção e fazia cair os preços para recuperar quota de mercado", sublinha. No entanto, Bill O’Grady considera que os EUA já não são um mercado-chave. "Provavelmente é a China", sustenta. "E uma vez que as exportações petrolíferas do Irão colapsaram, a Arábia Saudita estará provavelmente mais inclinada a defender os preços em vez de defender quota de mercado", remata.

Mas, uma vez mais, também o presidente norte-americano tem aqui um papel relevante. Com efeito, a produção de crude do Irão e da Venezuela, que estão sob sanções dos EUA, caiu conjuntamente mais do que as dos outros membros da OPEP no âmbito do acordo de corte da oferta. O que sugere que as políticas de Trump têm maior impacto na produção petrolífera do que a própria OPEP, salienta a Bloomberg.