ORES Portugal fez a estreia na bolsa nacional mas nenhuma ação foi negociada

SIGI (Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária) do Bankinter e da Sonae Sierra





A SIGI terá de distribuir pelo menos 90% dos lucros do exercício que resultem do pagamento de dividendos e outros rendimentos, e, pelo menos, 75% dos restantes lucros, de acordo com a legislação. estreia-se com uma capitalização bolsista equivalente ao valor de mercado da Cofina e da Impresa juntas (avaliadas em 24,4 milhões e 26,4 milhões de euros, respetivamente), e promete uma remuneração anual mínima de 4% , o que faz deste veículo uma das empresas mais rentáveis da bolsa portuguesa num momento marcado pelo cancelamento de dividendos.A SIGI terá de distribuir pelo menos 90% dos lucros do exercício que resultem do pagamento de dividendos e outros rendimentos, e, pelo menos, 75% dos restantes lucros, de acordo com a legislação.





A Euronext explica ao Negócios que é natural que não houvesse nenhuma ordem efetuada na estreia em bolsa, uma vez que o tipo de investidor da ORES não procura o rendimento através da venda direta de ações, mas sim de esperar para ver que retornos a empresa lhe pode oferecer. Um pouco como acontece com o mercado obriganionista, explica a empresa que gere a bolsa nacional.O facto de a entrada em bolsa não ter sido realizada através de um tradicional IPO, com a venda de novas ações, também ajuda a explicar a ausência de transações. Uma realidade que deverá continuar a afetar a liquidez da mais recente cotada da praça portuguesa.Mesmo sem negociar qualquer ação, aA ORES Portugal tem um preço nominal de 4 euros, o que avalia a empresa acima de 50 milhões de euros, tendo em conta as 12.550.000 ações colocadas.As ações da ORES vão negociar por chamada na praça portuguesa, com a formação de preços apenas duas vezes por dia: 10h30 e 15h30. Este é também o tipo de negociação existente em algumas SAD de clubes portugueses cotados em bolsa, por exemplo.A negociação por chamada significa então que as ofertas de compra e venda de ações de uma determinada empresa apenas são realizadas em alguns momentos pré-determinados da sessão. A forma mais usual de negociação é, contudo, a negociação em contínuo, que se verifica em todas as cotadas do PSI-20.Contudo, a Euronext refere ao Negócios que esse tipo de negociação em contínuo não encaixa nem no perfil da cotada e nem dos seus investidores.

A ORES Portugal é detida em 12% pelo Bankinter e 5,14% pela Sonae Sierra, sendo que os pequenos acionistas controlam 82,86%. Tendo em conta esta percentagem, a empresa será detida, pelo menos, por mais de quatro dezenas de pequenos investidores, com posições inferiores a 2%.



(notícia atualizada às 17:30)