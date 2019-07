Esta aprovação vale, assim, para todos os obrigacionistas.



Tal como o Negócios avançou a Orey Antunes pediu o adiamento do pagamento de juros. Antes, já tinha adiado, duas vezes, o prazo de vencimento do empréstimo obrigacionista de 30 milhões de euros, que agora tem como maturidade o ano de 2031.



Esta reunião, inicialmente, tinha um outro ponto, mais controverso, e que acabou retirado. Segundo fonte oficial da Orey Antunes, foi o conselho de administração que pediu a exclusão do segundo ponto da ordem de trabalhos que pretendia recolher autorização dos obrigacionistas para o emitente decidir "por uma ou mais vezes a data de vencimento e de pagamento de juros das obrigações para qualquer data futura [...] sem qualquer penalização para a emitente". Uma carta branca que já não será votada, sem que a Orey Antunes explicasse porque decidiu retirar esse ponto.



Questionada pelo Negócios sobre se estaria a empresa em condições de reembolsar o empréstimo, fonte oficial diz que esse não é o tema da assembleia-geral, sendo "a data de reembolso apenas em 2031 e é nessa data que teremos que fazer o reembolso". Já os juros, diz, "foram sempre regularmente pagos".



A emissão em causa é de 30 milhões de euros, feita em 2010, com uma taxa de juro de 1,5%, anualmente pagos desde 2017. Além desta, a Orey Antunes tem ativa um outro empréstimo obrigacionista de 1,2 milhões de euros que vence no próximo ano.



Com 76,5% dos votos, a proposta que a Orey Antunes levou a assembleia de obrigacionistas foi aprovada. E assim a empresa liderada por Duarte d'Orey (na foto) ganhou um ano para o pagamento de juros da emissão de 30 milhões de euros.Em discussão estava "o adiamento da data de vencimento e pagamento de juros das Obrigações de 8 de julho de 2019 para 8 de julho de 2020, sem qualquer penalização para a Emitente e correspondentes alterações aos Termos e Condições das Obrigações, e sobre o reconhecimento e aceitação de que o facto de a Emitente não efectuar o pagamento de juros nos 14 dias posteriores ao dia 8 de julho de 2019 não constitui um 'Event of Default'", e em segunda convocatória conseguiu, segundo comunicado à CMVM