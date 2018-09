Os cinco aumentos da Fed que desalentaram Wall Street

O Dow Jones fechou a ceder 0,40% para 26.385,28 pontos e o Standard & Poor’s 500 deslizou 0,33% para 2.905,97 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite terminou a recuar 0,21% para 7.990,37 pontos.

A Reserva Federal norte-americana anunciou esta quarta-feira uma subida dos juros directores, a terceira deste ano, e elevou a perspectiva de crescimento da economia. Já se esperava este aumento da taxa dos fundos federais, mas a revisão em alta das estimativas para o crescimento económico foi uma surpresa.

Além disso, a Fed retirou da sua declaração a palavra "acomodatícia", o que animou de imediato os analistas e investidores. "Para mim, isso é um sinal de uma atitude mais branda", comentou à Reuters um analista da TD Securities, Mark McCormick.

O banco central, liderado por Jerome Powell, disse que estima proceder a mais um aumento dos juros em Dezembro deste ano, a mais três em 2019 e outro em 2020. Confirmou assim as subidas trimestrais de que já se falava para os próximos tempos, mas acabou por levar a a que as bolsas subissem, dado que esta calendarização acabou também por ser anúncio quanto ao prazo para o fim de um ciclo de endurecimento da política monetária.

O fim do actual ciclo de subidas dos juros por parte da Fed é visto como positivo pelos investidores em acções. Isto porque os juros mais altos desviam muitos investimentos para outros activos que se tornam mais atractivos, como o mercado obrigacionista e o mercado cambial (com uma maior aposta no dólar).

No entanto, após a subida inicial, as bolsas acabaram por recuar. É que os cinco aumentos que ainda faltam deverão levar a uma maior aposta na dívida soberana dos EUA e no dólar nos próximos tempos.

Hoje, a guerra comercial entre a China e os EUA deu tréguas às preocupações dos investidores, que estiveram concentrados nas novidades da Fed.