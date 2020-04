Os mais ricos estão à espera de novo mergulho nas ações para comprar

A maioria dos investidores mais abastados estão à espera que os mercados acionistas voltem a deslizar para, nessa altura, voltarem a comprar títulos, pois receiam o impacto da pandemia na economia global, aponta um inquérito do UBS Global Wealth Management realizado em abril, avançado pela Bloomberg.





Entre os investidores e donos de empresas questionados, os quais investem anualmente pelo menos 1 milhão de dólares, 61% estão à espera de uma descida entre 5% a 20% para voltarem a comprar. Já uma fatia de 23% considera que esta já é uma boa altura para comprar.





Outra das conclusões do inquérito é que uma maioria – 60% - estima que nos próximos meses se assista a uma recessão global, embora se mantenham otimistas quanto ao longo prazo. A fatia de investidores norte-americanos otimistas acerca da evolução da maior economia do mundo caiu para 30%, quando em janeiro ascendia aos 68%. Já na Ásia, 55% dos investidores mantêm o sentimento positivo.





Apesar de as ações terem disparado mais de 20% desde mínimos de março, mantêm-se bem abaixo dos picos de 2020. Os títulos mais defensivos lideraram a recuperação, o que é visto por alguns como um sinal de pessimismo.





Por outro lado, um inquérito do Bank of America mostra que os investidores estão com o nível de liquidez mais elevado desde os ataques terroristas de 2001. Ao mesmo tempo, a preferência por fundos do mercado monetário, caracteristicamente mais líquidos, estão a conquistar a preferência dos investidores, com estas posições a dispararem a pique em março e a ultrapassaram os 4,5 biliões de dólares.

Os analistas do UBS ligam o sentimento aos picos da pandemia nos diferentes territórios. "Na Ásia, onde a crise de covid-19 e a respetiva mitigação aconteceram mais cedo, os investidores parecem estar ligeiramente mais otimistas acerca das ações da região. A contrastar, o otimismo parece estar mais baixo nos Estados Unidos, que estão a experienciar o auge da crise".