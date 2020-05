Os resultados da Jerónimo Martins e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

Jerónimo Martins e Sonae Capital divulgam resultados

Os resultados trimestrais da Jerónimo Martins e da Sonae Capital são divulgados esta quarta-feira. Em ambos os casos, os números irão refletir já o impacto da pandemia e do confinamento. Pelo seu peso na Bolsa lisboeta, as atenções estarão centradas na dona do Pingo Doce.





IGCP realiza dois leilões de dívida

O IGCP realiza dois leilões de dívida de longo prazo (a 5 e 10 anos), tendo como objetivo emitir entre 1.000 e 1.250 milhões de euros. O mercado estará atento ao interesse dos investidores e às taxas de juro da colocação.

Centeno ouvido no Parlamento