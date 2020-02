Os resultados da Navigator e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

A Navigator dá o mote na temporada de resultados das cotadas do PSI-20 esta terça-feira. O consenso de analistas da Bloomberg, agrupados pelo Negócios, antecipa uma queda homóloga de 16,1% no lucro líquido para os 188,8 milhões de euros.

Daimler deve anunciar mais despedimentos

A Daimler, casa-mãe da Mercedes-Benz, deverá anunciar um reforço nos cortes de pessoal que irá realizar. Segundo o jornal Handelsblatt, o grupo automóvel irá eliminar 15 mil empregos em vez dos 10 mil anteriormente anunciados.

EUA: Realizam-se as primárias democráticas no New Hampshire

Após as conturbadas primárias no Iowa, o Partido Democrata realiza no New Hampshire as segundas eleições primárias para escolher o candidato do partido à presidência dos EUA.



Lagarde discursa no Parlamento Europeu

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, discursa no Parlamento Europeu na apresentação do relatório anual da instituição financeira. Os investidores estarão atentos a tentar ler nas entrelinhas qualquer indicação sobre as políticas futuras do BCE.



Jerome Powell ouvido no Congresso dos EUA

O presidente da Reserva Federal (Fed) Jerome Powell é ouvido no comité de Economia do Congresso dos Estados Unidos sobre as previsões económicas e as recentes medidas de política monetária. Após a leitura de um depoimento escrito, Powell responderá às questões colocadas pelos congressistas que integram o comité.