Os sinais de alerta na inflação em cinco gráficos

Maior crescimento, pacotes de estímulos monetários e orçamentais de biliões e planos de vacinação contra a covid-19 em velocidade cruzeiro. São estes os ingredientes que estão na origem das pressões inflacionistas que nos últimos meses têm deixado os investidores mundiais em alerta. Os especialistas partilham parte desta preocupação, mas afastam um cenário de subida descontrolada.





Depois de um ano de contração histórica na economia global, devido ao choque provocado pela pandemia, 2021 deverá ser um ano de forte crescimento, suportado nos programas de ajuda inéditos anunciados na resposta à crise. Estes apoios, ajudados pela vacinação – espera-se que seja alcançada a imunidade de grupo antes do fim do verão –, deverão permitir avançar com o desconfinamento e com a materialização da retoma. Segundo as previsões de grandes organizações, como a OCDE e o FMI, a economia global deverá crescer entre 5,5% e 6% este ano.





No caso da Europa, as previsões dão conta de taxas de crescimento acima de 4%, enquanto no dos EUA se espera que recuperem mais de 6% em 2021. Também a inflação vai descolar dos níveis deprimidos em que se situou em 2020. Além da recuperação já visível nos dados mais recentes [inflação acelerou para 2,6% em março, nos Estados Unidos, e para 1,2%, na Zona Euro], indicadores como a evolução do índice de preços no produtor, a massa monetária – o indicador que mostra o dinheiro disponível no mercado – ou o consumo dão conta da materialização das pressões inflacionistas.





Estas tensões têm determinado um movimento de subida das taxas das obrigações dos dois lados do Atlântico, perante os receios de que a subida da inflação para valores acima das metas dos bancos centrais force as autoridades a retirar estímulos mais cedo e a subir juros, para conter os preços. Mas não é isso que dizem as autoridades, que têm reiterado que os apoios são para manter.