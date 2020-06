Bolsas europeias disparam mais de 2% e juros de Portugal voltam a ficar abaixo dos de Espanha

16:53

Adiamento de reunião da OPEP+ e resistência a um maior corte de produção pressionam petróleo

As cotações do crude estão a negociar com uma tendência mista nos principais mercados internacionais, se bem que a pressão negativa seja a que está a ter mais influência.



A puxar para o lado negativo está o adiamento da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus aliados – o chamado grupo OPEP+ – onde se esperava que fosse decidido um prolongamento dos atuais cortes de produção.



Em contrapartida, a dar força está a queda das reservas norte-americanas de crude na semana passada.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em julho segue a ganhar 0,22% para 36,89 dólares por barril, depois de ter chegado a transacionar no valor mais alto desde inícios de março e ter em seguida caído devido ao adiamento do encontro virtual da OPEP+- Mas o menor nível dos stocks nos EUA voltou a dar algum ímpeto.



Já o contrato de agosto do Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, segue a perder 0,53% para 39,36 dólares. Isto depois de já ter negociado acima dos 40 dólares esta manhã, em máximos desde 6 de março.



A mudar a tendência dos preços esteve então o adiamento da esperada reunião da OPEP+, devido à desconfiança de que há membros, como a Nigéria e o Iraque, que não estão a cumprir as suas quotas de produção.



Há agora indicações de que a reunião poderá realizar-se em meados do mês para dar tempo de avaliar os dados da produção de maio e do cumprimento de cada membro.



Desde 1 de maio que está em vigor um corte de produção de 9,7 milhões de barris por dia (correspondendo a 10% da produção mundial), delineado pela OPEP+ para maio e junho. A expectativa era a de que este volume de redução fosse prolongado, já na reunião de amanhã, para lá de junho – mas esta tarde já se falou até de um corte maior.



Segundo a Reuters, os ministros do Petróleo da Arábia Saudita, da Rússia e de outros países produtores reuniram-se hoje a adiaram uma reunião formal enquanto tentam chegar a um acordo. A OPEP terá proposto um corte adicional de 1,5 milhões de barris por dia, além dos 9,7 milhões já em vigor, mas a Rússia mostrou resistência, referiram à agência noticiosa britânica duas fontes do cartel.



A Argélia, que está com a presidência rotativa da OPEP, propôs que a reunião se realizasse a 4 de junho em vez de ocorrer nos dias anteriormente agendados (9 e 10 de junho). Mas agora, com esta reviravolta, a nova data está ainda por definir.