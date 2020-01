Otimismo regressa a Wall Street com maior ganho desde outubro

As bolsas do outro lado do Atlântico recuperaram fôlego e registaram a maior subida desde outubro devido à convicção de que os esforços globais para conter o coronavírus evitarão uma contração económica grave.

O Dow Jones encerrou a somar 0,65% para 28.722,10 pontos, depois de ontem ter anulado os ganhos do acumulado do ano e entrado no vermelho (a ceder 0,01% desde 1 de janeiro).