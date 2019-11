Pagamentos com criptomoedas subiram 65% até julho deste ano

Depois de uma queda acentuada no ano passado, em 2019 os pagamentos feitos com criptomoedas voltaram a disparar, numa altura em que a Bitcoin – que representa quase todas as transações – tem vindo a ganhar força.

O número total de pagamentos feitos através das 16 maiores plataformas de pagamentos, como a BitPay, cresceu 65% entre janeiro e julho deste ano, face ao mesmo período do ano passado, de acordo com os dados da Chainalysis, divulgados pela Bloomberg.





Este ressurgimento dos pagamentos em criptomoedas contrasta com o movimento do ano passado, altura em que as negociações feitas com Bitcoin estavam a cair a pique. Este ano, para além de a Bitcoin voltar a ganhar força entre os utilizadores, outras moedas digitais surgiram e estão a romper, como é o caso da Tether, que atualmente é a criptomoeda mais transacionada.