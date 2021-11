E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"A Reserva Federal norte-americana (Fed) está a dar sinais de que estamos a entrar numa nova era". O alerta é dado por quem já teve as contas dos EUA "na mão", Lawrence Summers, antigo secretário de Estado do Tesouro, durante a presidência de Bill Clinton.





"A inflação está a correr como não a víamos há três décadas, a Fed sabe que a economia está a sobraquecer. O problema que a Reserva [Federal] enfrenta agora consiste em saber como é que aterramos de forma suave este avião que é a economia norte-americana", explicou o antigo governante.





Na segunda-feira, depois de ser reconduzido ao cargo de presidente da Fed, Jerome Powell reconheceu a "importância de combater a subida da inflação". Por sua vez, Lael Brainard, a vice-presidente do banco central lembrou que "temos de estar comprometidos em reduzir a inflação e assegurar o emprego dos americanos".





No entanto, para Summers, estas palavras "sabem a pouco". "A Fed está atrasada. As ações do banco central não estão a acompanhar o sobreaquecimento da economia".





"A Reserva Federal assegurou que não iria reduzir a sua política monetária expansionista até que o pleno emprego estivesse assegurado. Chegou a altura de a Fed agir neste quadro", acrescentou o antigo "braço direito" de Clinton para o Tesouro.





De acordo as estatísticas do departamento do Trabalho dos EUA relativas a esta última semana, que desde 1969 que pedidos de subsídio de desemprego não desciam tanto. Na semana terminada a 20 de novembro, estes pedidos ficaram-se pelos 199 mil, menos 71 mil face à semana passada.