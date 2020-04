O relatório do inquérito indica ainda que os critérios de concessão, bem como os termos e condições dos empréstimos concedidos a empresas e particulares, permaneceram praticamente inalterados no primeiro trimestre. Esta tendência é transversal a todos os segmentos, desde os empréstimos a pequenas e médias empresas (PME) até ao crédito a grandes empresas, passando pelo crédito à habitação, consumo e outros fins.



Estas tendências deverão, contudo, alterar-se no segundo trimestre. Por um lado, a procura de crédito deverá aumentar do lado das empresas e reduzir-se entre os particulares. Por outro, a banca antecipa restringir os critérios de concessão de crédito no segundo trimestre deste ano.



Os bancos participantes no inquérito referem ainda que os programas de compras de ativos do Banco Central Europeu (BCE), ao longo dos últimos seis meses, "contribuíram ligeiramente para o aumento do total dos seus ativos, designadamente de obrigações soberanas da área do euro, e da rendibilidade do banco com origem em ganhos de capital".



E esperam, ao mesmo tempo, "uma melhoria da respetiva posição de liquidez global, do rácio de fundos próprios e da sua rendibilidade" durante os próximos seis meses.

