Pandemia e tarifas arrastam Wall Street para pior dia em duas semanas

O Dow Jones fechou a recuar 2,72% para 25.445,94 pontos, e o Standard & Poor’s 500 cedeu 2,59% para 3.050,33 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 2,19% para se fixar nos 9.909,17 pontos, depois de ontem ter marcado um máximo histórico nos 10.222 pontos e ter marcado a mais longa série de ganhos desde dezembro.

Os principais índices de Wall Street registaram assim a sua pior sessão em quase duas semanas.

O crescimento dos novos casos de infeção por covid-19 – nomeadamente nos EUA, China, Índia e América Latina – intensificou os receios de que uma segunda vaga da pandemia venha estagnar o processo de reabertura da economia global.

A proibição de viajar dentro do país, nalguns estados mais afetados, contribuiu para deteriorar o sentimento dos investidores.

Nos EUA, o aumento do número de casos já levou a Apple – que hoje encerrou a cair 1,77% para 360,06 dólares – a anunciar hoje que vai voltar a encerrar lojas no Texas, depois de já ter tomado a mesma decisão no dia 19 para 11 lojas na Florida, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Arizona, estados onde tem havido um grande aumento de casos de covid-19 nos últimos dias.



Ao final do dia, Houston lançava também um alerta, ao dizer que está a caminho de, amanhã, esgotar a sua capacidade de cuidados intensivos.

E isto numa altura em que os Estados Unidos, em recessão, estavam a dar sinais de querer recuperar – ontem, o secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, disse que o país poderia sair da recessão em finais do ano.





Além disso, o Fundo Monetário Internacional reviu em baixa as suas perspetivas para a economia mundial, projectando uma recessão muito mais profunda e uma retoma mais lenta do que aquilo que antecipava há dois meses.