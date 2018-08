Papel arrasta PSI-20 com Navigator na proa

A bolsa nacional fechou em baixa, pressionada sobretudo pelo sector do papel, com destaque para a Navigator.

O PSI-20 encerrou a sessão desta quarta-feira a ceder 1,62% para 5.537,21 pontos, com 17 cotadas em baixa e uma em alta, tendo sido um dos índices da Europa Ocidental que mais desvalorizou. Só Atenas perdeu mais do que Lisboa, a mergulhar 3,26%.

No resto da Europa, a tendência reinante foi também de queda, com as principais praças a continuarem a ser arrastadas pela crise na Turquia, que não consegue travar a inflação nem apaziguar as relações com os Estados Unidos. O banco central pôs em prática novas medidas para travar a queda da lira, como diminuir as reservas obrigatórias dos bancos, mas não foi suficiente e a moeda turca atingiu novos mínimos históricos.

Uma vez mais, o sector da banca foi o mais castigado, dada a exposição de muitas instituições financeiras à Turquia, como é caso do Unicredit, BNP Paribas, ING Groep e BBVA.

Por cá, o sector do papel foi o que mais pressionou a praça lisboeta, com especial destaque para a Navigator, que fechou a cair 7,74% para 4,602 euros [tendo chegado a afundar 18,20% durante a sessão], depois do anúncio, na passada sexta-feira, de que as vendas dos seus produtos nos Estados Unidos, entre Agosto de 2015 e Fevereiro de 2017, afinal vão ter uma taxa de 37,34%, ao contrários dos 0% esperados.

A empresa liderada por Diogo da Silveira já disse que vai recorrer. Mas estima, desde já, um impacto de 66 milhões de euros no EBITDA e de 45 milhões nos lucros deste ano, com esta taxa.

No resto do sector, a tendência foi igualmente negativa. A Semapa encerrou a recuar 4,66% para 18,82 euros, ao passo que a Altri perdeu 3,34% para 8,67 euros.





Também o BCP contribuiu para o movimento negativo do índice de referência nacional, ao desvalorizar 1,52% para 26 cêntimos, acompanhando assim o mau desempenho do sector na Europa.

Os CTT destacaram-se igualmente do lado das perdas, com as acções da empresa liderada por Francisco Lacerda a descerem 2,11% para 3,156 euros.

O PSI-20 teve mais cinco cotadas a perderem mais de 1% no fecho da jornada do arranque da semana: a Sonae Capital, REN, Mota-Engil, EDP e Pharol.

O único título que conseguiu encerrar a negociar no verde foi a EDP Renováveis, com um avanço marginal, ao somar 0,17% para 8,78 euros.