Papeleiras dão arranque positivo a bolsa de Lisboa

A praça lisboeta abriu no verde, em linha com o resto da Europa, na primeira sessão da semana. O PSI ganha 0,28% para 6.239,48 pontos.Das 15 cotadas do principal índice nacional, apenas três estão em queda, com as restantes 12 a registar ganhos.A bolsa portuguesa está a ser impulsionada pelos ganhos das papeleiras, com a Semapa a liderar os ganhos, a valorizar 1,27%, seguida pela Altri, que vai ganhando 0,97%.Em queda está a cotada com mais peso no PSI, a Jerónimo Martins, que desvaloriza 0,16%, seguida pela EDP, que cai uns ligeiros 0,06% e a NOS que perde 0,05%.A Galp ganha 0,62%, ao passo que a EDP Renováveis se afasta da empresa irmã e vai crescendo 0,09%, já a Greenvolt avançava 0,28% nos primeiros minutos da negociação.Ainda pelos pesos pesados da bolsa portuguesa, o BCP soma 0,84%, e completa o pódio dos ganhos.