A bolsa nacional recua, penalizada pelas descidas do BCP e do sector do papel, num arranque de sessão em que os receios em torno da guerra comercial voltam a assombrar a negociação.

Já o BCP cede 0,97% para 0,2663 euros.



Já do lado oposto e a travar maiores descidas está a Pharol, ao subir 1,80% para 0,2545 euros, bem como os CTT, que apreciam 1,59% para 3,066 euros.



No sector da energia, a Galp também avança 0,12% para 16,11 euros, num altura em que o barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a deslizar 1,72% para 74,25 euros, depois de na sexta-feira ter subido mais de 3%, a reflectir o acordo da OPEP para aumentar a produção em um milhão de barris por dia.



A EDP está descer 0,06% para 3,393 euros enquanto a EDP Renováveis sobe 0,06% para 8,33 euros.



O PSI-20 desce 0,32% para 5.557,75 pontos, com nove cotadas em queda, sete em alta e duas inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência é idêntica. A marcar a negociação continua a guerra comercial, num dia em que foi divulgado que os EUA estão a preparar legislação para reforçar o controlo sobre o investimento chinês em sectores sensíveis. Este é mais um episódio da guerra comercial que continua a aumentar de tom e a elevar os receios dos investidores.Na bolsa nacional, as descidas do sector do papel e do BCP estão a ser determinantes para o desempenho do PSI-20.As acções da Navigator estão a perder 1,06% para 5,135 euros e a Altri recua 1,39% para 8,49 euros.