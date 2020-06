Papeleiras e BCP disparam e PSI-20 renova máximo pré-pandemia

O índice nacional ganha força, tal como as restantes praças europeias, apoiado em subidas superiores a 4% do BCP e da maioria das papeleiras.

A bolsa nacional fechou em forte alta, com o principal índice, o PSI-20, a somar pela terceira sessão consecutiva. O índice nacional avançou 1,74% para os 4.636,33 pontos, tendo renovado máximos do dia 6 de março, ou seja, do período anterior à declaração do estado de emergência devido à pandemia.





O cenário é de otimismo um pouco por toda a Europa, com a confiança na recuperação económica a elevar-se perante, por um lado, novos dados positivos da indústria e, por outro, com a perspetiva de novos estímulos da parte do Banco Central Europeu, que devem ser anunciados amanhã. Espera-se que a instituição liderada por Christine Lagarde avance com um reforço de 500 mil milhões de euros no programa de emergência de compra de ativos.