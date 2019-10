alcançado

abre caminho para o aguardado entendimento final, depois de mais de um ano em disputa. Nos termos do que foi acordado, a China fará algumas concessões no âmbito agrícola, nomeadamente com um aumento das suas compras de produtos norte-americanos, e os Estados Unidos "congelam" a aplicação de novas tarifas aduaneiras.Para já os efeitos deste acordo ainda não se fazem sentir. Os dados das exportações e importações chinesas foram divulgados e desiludiram em relação às expetativas.Por cá, os pesos pesados Jerónimo Martins e EDP destacam-se no vermelho com quebras de 0,56% para os 15,06 euros e de 0,42% para os 3,59 euros, respetivamente.As papeleiras Navigator e Altri mostram perdas maiores e caem 1,08% para os 3,28 euros e 1,01% para os 5,41 euros. Os analistas do BPI elegem como "um dos temas da bolsa nacional" a "capacidade de as papeleiras cotadas prosseguirem a recuperação iniciada no meio da semana passada". Os mesmos analistas acreditam que "é importante frisar que, para que a recuperação assuma moldes mais sólidos, é necessário que o sentimento dos investidores em relação às empresas cíclicas se torne positivo, de forma mais vincada e duradoura".A Mota-Engil tambémse fica pelo terreno negativo no dia em que arranca a oferta pública de subscrições de obrigações da empresa. Os investidores podem dar ordens de subscrição a partir das 8:30, com a operação a prolongar-se durante duas semanas. A empresa propõe-se pagar uma taxa bruta de 4,375% pelos títulos, que têm uma maturidade de cinco anos. O investimento mínimo é de 1.500 euros, com a companhia a pretender emitir 75 milhões de euros.(Notícia em atualização)