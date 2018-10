O principal índice nacional abre em terreno negativo num dia em que esta é a tendência vivida nas principais praças europeias. Depois do entusiasmo com as cedências de Itália, os mercados esperam desenvolvimentos do braço-de-ferro com Bruxelas.

A bolsa nacional abriu ligeiramente abaixo da linha de água, com o PSI-20 a descer 0,02% para os 5.293,33 pontos. Na Europa o sentimento é equivalente, com Itália a ser o assunto "mal-resolvido" que continua a ensombrar o Velho Continente. Apesar de esta quarta-feira os governantes italianos terem concedido metas de défice inferiores às inicialmente apontadas pelos próprios, mantém-se a incerteza acerca do agrado que a nova posição de Itália poderá provocar em Bruxelas.Em Lisboa, são oito as cotadas em queda, cinco em alta e cinco que se mantêm inalteradas. A penalizar o desempenho do principal índice nacional está o sector do papel.A Semapa lidera as perdas, ao desvalorizar 1,70% para os 17,32 euros. Altri e Navigator alinham na trajectória descendente, com quebras de 0,73% para os 8,13 euros e 0,42% para os 4,31 euros, respectivamente.O CaixaBank BPI Research elevou o preço-alvo para finais de 2019 da Altri dos 7,85 euros para os 9,40 euros e alterou a recomendação de "underperform" para "neutral". Relativamente à Navigator, o preço-alvo para finais de 2019 foi reduzido dos 5,60 euros para os 5,20 euros e a recomendação passou de "neutral" para "comprar". Quanto à Semapa, o preço-alvo também foi reduzido, dos 28 euros para os 24,45 euros, tendo mantido a recomendação em "comprar".Em destaque no verde está a Galp, que segue a somar 0,77% para os 17,085 dólares. Isto, numa altura em que os preços do petróleo batem sucessivos recordes e já ultrapassaram a fasquia dos 86 dólares, negociando em níveis de 2014, apesar de esta quinta-feira as cotações estarem a notar uma queda ligeira. O barril de Brent, negociado em Londres, cede 0,2% para os 86,12 dólares.(Notícia actualizada às 08:30)