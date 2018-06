27,894 cêntimos. Excluindo este efeito, os títulos da empresa estariam a desvalorizar 1,23%.





A puxar para terreno negativo está também o BCP, com uma desvalorização de 1,68% para os 26,95 cêntimos.



Ainda em destaque nas quedas estão a Sonae e os CTT. Estas cotadas anunciaram esta quinta-feira, já após o fecho dos mercados, uma parceria para o investimento de 10 a 15 milhões de euros na área do comércio electrónico, avançando a exploração de uma nova plataforma em modelo "marketplace". A operadora de correios nacional cai 0,61% para os 2,916 euros enquanto a Sonae reforça as perdas da abertura e desce 1,25% para os 1,11 euros.

A bolsa nacional abriu em contramão com a Europa, mas agora a tendência negativa é generalizada. As novidades avançadas esta quinta-feira pelo BCE, que apontou para o fim dos juros zero só em Outubro de 2019 e marcou um cessar gradual do programa de estímulos, não foram suficientes para animar os investidores. Esta sexta-feira a Casa Branca tira o protagonismo ao banco central, pois conta-se que avance com a temida imposição de tarifas à China, na ordem dos 50 mil milhões de dólares. O Stoxx600 cede 0,20% para os 392,24 pontos.Por cá, o PSI-20 sente as quebras do sector do papel, cujo peso na bolsa disparou 40% no espaço de um ano. O índice de referência cede 0,94% para os 5.624,42 pontos. A Navigator está a cair 6,01% para os 5,47, no dia em que a cotada está a descontar o dividendo deA Semapa sucede à Navigator na lista das maiores perdas. A cotada vê o valor dos títulos descer 3,36% para os 23 euros, após ter atingido um novo máximo histórico na sessão anterior - à semelhança do que tem acontecido repetidamente ao longo das últimas semanas com todas as papeleiras. A Altri é, entre as três empresas do sector que figuram no índice, a que conta o menor deslize, embora se aproxime dos 2%: encontra-se a desvalorizar 1,73% para os 8,53 euros.