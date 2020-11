Patrick Liedtke: Setor dos seguros está a reservar liquidez para investir num ambiente mais favorável

Patrick Liedtke, o head of the Financial Institutions Group para a Europa da BlackRock, explica que as seguradoras querem garantir que mantêm a qualidade das carteiras, mas sabem que para obter retornos precisam de assumir mais risco.

