Bruno Simão/Negócios

O número de sobreendividados em Portugal atingiu um recorde em 2013. Foram mais de quatro mil as famílias que pediram ajuda à Deco para conseguir pagar as suas dívidas. Depois disso, e num contexto de recuperação da economia, o número de portugueses em situação de dificuldade estabilizou e chegou mesmo a diminuir. Mas, em 2018, a tendência volta a ser de crescimento. Até Outubro, o número de processos iniciados pela Deco aumentou 4%.O Gabinete de Protecção Financeira (GPF) da Deco recebeu, entre Janeiro e Outubro deste ano, 26.180 pedidos de ajuda de famílias com dificuldades em pagar as suas contas. Um número que representa um aumento face aos 26.080 que foram apresentados em igual período do ano passado. Ainda assim, destes, a associação apenas iniciou 2.077 processos, mais 3,8% do que em igual período do ano passado."Sentimos novamente alguma pressão no que diz respeito aos pedidos de ajuda de famílias em situação de sobreendividamento. A partir do primeiro trimestre deste ano, as coisas voltaram a agravar-se", explicou Natália Nunes ao Negócios. A responsável do GPF acrescenta que uma parte relevante dos pedidos de ajuda que tem chegado "refere-se a créditos recentes, pedidos em 2017 e já em 2018, o que indicia que já havia problemas financeiros anteriormente". E 49% das famílias já está em incumprimento quando pede ajuda à associação.Considerando as famílias que pediram ajuda à Deco, o rendimento médio do agregado familiar ascende a 1.130 euros. Deste, 820 euros estão canalizados para o pagamento de prestações mensais de crédito. E, além disso, as famílias ainda têm gastos médios mensais na ordem dos 500 euros relativos a despesas básicas. Ou seja, ficam com um saldo médio mensal negativo em 190 euros. Em média, as famílias têm cinco créditos, tal como acontece desde 2015.Depois de uma tendência de queda, "a taxa de esforço das famílias está novamente a aumentar", adiantou Natália Nunes. Este ano, a taxa de esforço média das famílias é de 72%, depois de ter atingido os 70,8% no ano passado. Em 2013, a taxa de esforço média dos sobreendividados que pediram ajuda à Deco chegou a ser de 98%.O crédito volta, assim, a "ter um peso significativo no orçamento das famílias", frisa Natália Nunes. "Parece que estamos a caminhar para repetir os erros do passado. O regulador tem demonstrado que está atento mais é preciso mais", alertou a responsável do GPF.Para a associação de defesa dos consumidores, é importante reforçar a atenção relativamente às actuais formas de contratação de crédito ao consumo, devido ao crescimento de produtos comercializados através de canais digitais. "É uma área que estamos a acompanhar para ver se há algum facilitismo", sublinhou Natália Nunes.