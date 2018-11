Pedro Borges de Oliveira reforça para 9,67% na Cofina

A Valor Autêntico adquiriu em bolsa, entre os dias 9 e 15 de Novembro, 255.753 acções representativas de 0,25% do capital social e dos direitos de voto da Cofina, revelou a empresa esta sexta-feira em comunicado divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





Com esta aquisição, Pedro Borges de Oliveira, que é dono da Valor Autêntico, mas também administrador da Cofina, reforçou a sua posição no capital do grupo de media que detém nomeadamente o Jornal de Negócios, Correio da Manhã, Record, Sábado e CMTV.



Após estas aquisições, o administrador – irmão de João Borges de Oliveira – passou a deter 9.914.125 acções representativas de 9,67% do capital da Cofina, empresa liderada por Paulo Fernandes.