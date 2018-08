Pedro Lino: "O interesse na bolsa portuguesa continua a diminuir"

Os últimos cinco anos foram marcados pela saída de bolsa de algumas das empresas com maior liquidez, sublinha Pedro Lino. Uma situação que ajuda a explicar a redução do "day trading" na praça portuguesa. E o menor peso no total das transacções "significa que o interesse na bolsa portuguesa continua a diminuir", acrescenta o administrador da Dif Broker.