Pergunta para um milhão de euros: A bolsa nacional terá outros sobressaltos?

A praça de Lisboa chegou a valorizar quase 8%, desde o início do ano. Depois disso, com a turbulência política em Itália quase anulou esses ganhos. Agora, já valoriza mais de 3%, mas vai enfrentar novos sobressaltos no seu caminho, ao longo dos próximos meses?