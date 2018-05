Pergunta para um milhão de euros: Porque é que arrendar é mais caro que comprar casa?

Os cálculos do Negócios revelam que arrendar casa é sempre mais caro do que comprar a crédito, considerando as freguesias de Lisboa e Porto. Na capital, as rendas são, em média, 44% mais elevadas e, na Invicta, a diferença chega a ser o dobro.