Perspetiva de acordo comercial sustenta Wall Street com S&P 500 a rondar recordes

O Dow Jones segue a somar 0,17% para 27.182,45 pontos e o Standard & Poor’s 500 avança 0,02% para 3.011,19 pontos – muito perto do máximo histórico de 3.027,98 pontos atingido no passado dia 26 de julho.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite cede 0,17% para 8.179,58 pontos depois de ontem ter sido o índice que mais subiu.

A animar a negociação continuam as perspetivas de um acordo comercial entre Washington e Pequim, que no início de outubro voltam à mesa das negociações para tentarem chegar a um entendimento.

O presidente norte-americano anunciou na quarta-feira à noite (já madrugada de quinta em Lisboa) que as tarifas aduaneiras adicionais sobre produtos importados da China previstas para entrarem em vigor a 1 de outubro só começarão a ser impostas 15 dias depois.

Donald Trump diz ter tomado a decisão como um gesto de boa vontade, e a pedido de Liu He, vice-primeiro-ministro chinês, já que a 1 de outubro o país estará a comemorar o 70.º aniversário da fundação da República Popular da China (com a revolução de 1949).

A China gostou do gesto de Trump e a resposta não se fez esperar, com os media a avançarem que Pequim já deu ordem para que as empresas chinesas voltem a comprar soja e carne de porco aos Estados Unidos. Na véspera o Governo chinês tinha já publicado uma lista onde isentava de tarifas vários produtos norte-americanos.

Entretanto ontem foi ainda avançado que os responsáveis do lado americano estão a ponderar oferecer um acordo comercial limitado à China, o que animou ainda mais o sentimento dos investidores.

A contribuir para o otimismo em Wall Street está também o anúncio de uma nova ronda de estímulos económicos feito ontem pelo BCE – com um novo programa de compra de ativos –, havendo a expectativa de que na próxima semana a Fed possa fazer o mesmo.