Peso das famílias no financiamento estável em 11%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A contribuição das famílias para o financiamento do Estado vai ser diminuta em 2022. O Tesouro espera arrecadar menos de 150 milhões de euros através de certificados. Um número inferior ao registado nos últimos anos. Ainda assim, Cristina Casalinho diz que o peso das famílias na dívida direta do Estado vai manter-se estável, em torno dos 11%, e que estes produtos continuam a pagar taxas elevadas, apesar do corte recente nas

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...