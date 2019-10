Pessimismo com acordo comercial parcial trava Wall Street

Apesar das negociações da semana passada entre os EUA e a China terem acabado de forma positiva, com o presidente norte-americano Donald Trump a

O Dow Jones perde 0,21% para 26.759,45 pontos, o Standard & Poor’s 500 cai 0,08% para 2.967,88 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite desvaloriza 0,05% para 8.052,98 pontos.





Hoje, as empresas com maior exposição ao comércio com a China são as mais prejudicadas, como a Apple, a Nvidia, a Advanced Micro Devices e a Micron Technology a caírem ligeiramente.



A ter impacto no rumo da negociação de hoje está também o início da temporada de resultados nos EUA, com os analistas a anteciparem uma jornada sombria. Os analistas esperam que

os maiores bancos dos EUA registem uma queda de 1,2% nos lucros devido às taxas de juros baixas.





No geral, os analistas estão a prever um declínio homólogo de 3,2% nos lucros das empresas do S&P 500 no trimestre, segundo a Reuters.