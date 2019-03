Petróleo a caminho dos 70 dólares atinge novo máximo do ano

Os preços do petróleo inverteram para terreno positivo e estão agora a renovar máximos do ano, depois do Departamento de Energia dos Estados Unidos ter revelado uma queda acentuada nos stocks de crude.

O Brent em Londres sobe 1,08% para 68,34 dólares, o que corresponde ao nível mais elevado desde novembro. Em Nova Iorque o WTI também está em máximos de quatro meses, com uma subida de 1,19% para 59,73 dólares, tendo já superado os 60 dólares.

Os dados do governo norte-americano mostram que os inventários de crude nos EUA desceram em 9,59 milhões de barris na semana passada, o que corresponde à quebra mais significativa desde julho do ano passado.

As exportações da matéria-prima nos EUA superaram os 3 milhões de barris por dia e as refinarias do país aumentaram a procura por crude. Tudo sinais que suportam a alta das cotações pois apontam para um aumento do consumo na maior economia do mundo.

A matéria-prima mantém assim a tendência de recuperação sustentada das quedas acentuadas registadas no último trimestre do ano passado. Em 2019 o Brent em Londres já acumula uma valorização de 27%, enquanto a subida anual do WTI é ainda maior (31%).