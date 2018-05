Petróleo arrasta Dow Jones e S&P 500 mas retalho e chips travam perdas

As principais bolsas norte-americanas fecharam a última sessão da semana em baixa, penalizadas sobretudo pela queda dos preços do petróleo, que contagiou as cotadas do sector energético. A travar maiores perdas estiveram os títulos do retalho e das fabricantes de chips, com estas últimas a ajudarem a manter o Nasdaq em terreno positivo.